Restomodfans, deze Dodge D100 is voor jullie!

Je kan er niet meteen de vinger op leggen, maar om één of andere reden heb je altijd een zwak gehad voor Amerikaanse pickups. Meer voor de sfeer en het uiterlijk, dan omdat je er nood aan hebt. En misschien is die grote V8 ook wel leuk, nu het nog (even) mag. Wat het ook is, in het land van Uncle Sam wordt er flink geld aan verdiend. Kijk maar naar deze Dodge D100 uit 1965. Nu te koop in North Carolina.

6.7 litres V8

Onder de kap moet je niet meer zoeken naar de originele achtcilinder. Die is vervangen door een 6,7l V8. Daaraan hangt een TorqueFlite drietrapsautomaat en de achteras is van Ford. Dat lijkt een beetje op een automobile Frankenstein, maar met z'n schijfremmen vooraan en moderne ophanging zorgt het wel voor rijeigenschappen die meer bij de tijd zijn. Om van betrouwbaarheid nog maar te zwijgen. Twee zaken waar het restomodden om gaat, want het is niet omdat je zo'n oud blik mooi vindt, dat je vindt dat het goed rijdt.

De rekening, graag



Natuurlijk heeft al dat werk wel een prijs. Alleen al aan de duizenden werkuren. Hij is daarom te koop in ruil voor een cheque van $ 95.000. Dat is exact € 84.693 tegen de huidige koers.