O ja, o nee: Subaru BRZ STi

Door: BV

Subaru heeft eindelijk de STi-versie van de BRZ voorgesteld. Maar voor je begint te snikken dat je géén enkel van de op 500 stuks gelimiteerde oplage kan krijgen, lees je best nog even door.

Subaru heeft voor de STi het onderstel aangepast. Er zijn speciale dempers, V-beugels in het motorcompartiment en een opgewaardeerd subframe. Dat alles moet ervoor zorgen dat de BRZ een pak scherper stuurt. En al helemaal als je de 18-duimers in rekening neemt. Er is ook een specifieke koetswerkkit, waar de achtervleugel prominent deel van uitmaakt.

Maar…

De Japanners geven helemaal geen ene zier om de roep naar meer vermogen (dat zelfs het standaardonderstel al aankan). Dus ook deze STi maakt, alle uiterlijke vertoon en technische verfijningen ten spijt, gebruik van de standaard tweeliter viercilinder benzinemotor. Er komt geen pk bij.