Nieuw seizoen The Grand Tour in oktober

Door: BV

May, Hammond en Clarkson leggen op dit moment de laatste hand aan nieuwe avonturen. Die zullen weer plaatsvinden over heel de wereld. James May was deze week te gast bij The One Show en deed daar de eerste details uit de doeken. "In oktober krijgt iedereen de nieuwe shows te zien", onthulde hij. "Daarna kun je kijken wanneer je wilt. Dat moet ik zeggen."

Budget

May werd later iets loslippiger, bijvoorbeeld over het budget van het programma. Vorig jaar kostte alleen de introductievideo al miljoenen. "We geven zo min mogelijk geld uit", grapte de presentator. "Nee, het budget is volgens mij ongeveer gelijk gebleven. Het is een behoorlijk dure show om te maken”.

Nieuwe inslag

"We reizen heel veel, er zijn veel medewerkers bij betrokken. Daarnaast slepen we veel apparatuur mee en filmen we in 4K. Het zal er grotendeels hetzelfde uitzien, al kiezen we wel voor een nieuwe inslag. Daar kan ik echter niets over zeggen, want jullie zijn de vijand en het is geheim."