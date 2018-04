Citroën C3 Picasso lekt als schaalmodel

Door: BV

Citroën heeft z’n nieuwe C3 Picasso zo goed als klaar. En er is alvast nieuws voor wie op zoek is naar een compacte monovolume en geen boodschap heeft aan extra lucht onder het onderstel: koop nog snel het huidige model. Want ja, de kleinste Picasso wordt een crossover. Dat konden we al afleiden uit de Citroën C-Aircross Concept die in maart op het Autosalon van Genève konden stond te blinken. En ook de nieuwe Opel Crossland X - samen ontwikkeld met de Picasso - gaat die toer op.

Geen geheim meer

De C3 Picasso blijft dicht bij de voorgestelde concept car. Dat weten we omdat de eerste beelden van het schaalmodel al gelekt zijn. Tegenwoordig wil een automerk samen met de première immers al kunnen uitpakken met het ganse arsenaal aan marketingmiddelen. En dat nekt wel eens de geheimhouding. Onder meer bij Volvo, Bentley en Mercedes verprutste een schaalmodel al eens het nieuws.