Alles wat je moet weten over de nieuwe VW Polo

Door: BV

Volkswagen heeft in Berlijn het doek van de nieuwe Polo getrokken. De zesde generatie, inmiddels.

Nieuw platform, nieuwe afmetingen

De Duitsers houden ervan om het aantal technische platformen beperkt te houden. Besparen om meer over te houden. Daarom schakelt de Polo over op een variant van het MQB-platform dat dient voor zo ongeveer alles van het formaat van de Golf en de Passat. Maar omdat dat niet eindeloos kon ingekrompen worden, heeft dat het gekke gevolg dat de Polo ten aanzien van generatie vijf een behoorlijke groeischeut krijgt.

De Polo meet nu 4,05m in de lengte. Dat is 8cm meer dan voorheen. En hij wordt ook nog eens een flinke 7cm breder. Die wielbasis nam met 9cm toe, wat betekent dat de overhangen een tikkeltje kleiner werden. Vanzelfsprekend leveren die afmetingen meer interieurruimte op. Het koffervolume zwelt in één met een kwart, tot 351l. Een Golf van de vierde generatie (uit 1997) was kleiner. De ruimere buitenmaten staan evenwel geen hogere efficiëntie in de weg. Deze Polo moet minder op de weegschaal zetten en zuiniger zijn dan generatie 5.

Technisch uiterlijk

De Polo is meteen herkenbaar. Stijlbreuken zijn niet aan de Duitsers besteed. Maar hij oogt robuuster dan z’n voorganger. Dat is in ruime mate te wijten aan die wielen die opschoven naar de hoeken. Meer scherpe plooilijnen en fijn uitgewerkte lichtunits leveren een verfijnder, moderner uiterlijk op.

Compleet nieuw interieur

De grootste verassing komt wanneer het portier geopend wordt. In tegenstelling tot de buitenzijde, werd het interieur wel grondig herdacht. Het omvat gekende componenten van de VW-group, maar de Duitsers vinden toch steeds weer nieuwe manieren om die te integreren. De Duitser zet ook een frivole pet op, met de mogelijkheid om meer kleur in het interieur te injecteren. Aan de technologie valt evenmin te ontsnappen. De Polo heeft niet alleen grotendeels verborgen snufjes als een adaptieve cruise control en automatische remhulp met voetgangerdetectie. Een aanraakgevoelig infotainmentdisplay en een geheel digitaal instrumentenpaneel horen nu ook tot de mogelijkheden. Een 6,5” groot centraal display is standaard. Geen evidenties in dit segment.

9 motoren

Volkswagen zal de Polo met niet minder dan 9 motoren in de catalogus zetten. Een 1-liter benzine komt er in zowel atmosferische als drukgevoede versies met vermogens van 65 tot 115pk. Daarboven komt de nagelnieuwe 1.5 TSI met 150pk, terwijl het gamma bovenaan wordt afgerond met de Polo GTI. Die krijgt een 2-liter turbo met 200pk in de neus en kan zich naar 100km/u reppen in 6,7 tellen.

Dieselrijders moeten het met minder keuze stellen. Een 1.6 TDI (en dus geen 1.4 meer) met 80 of 95pk maken er het totale aanbod uit. Er komt wel - voor het eerst - een CNG-variant. Dat wordt een 1.0 TGI met 90pk.

Scherpe prijs

Tegen het jaareinde zal Volkswagen de nieuwe Polo introduceren op de meeste Europese markten. De lancering zal niet in elk land tegelijk gebeuren. Voor definitieve tarieven is het nog te vroeg, maar VW loste wel al de vanafprijs voor de Duitse markt: € 12.795. Daaruit moet blijken dat het merk zich op dat vlak competitief wil opstellen.