Ford bouwt volgende Focus in China

Door: BV

Ford, dat net een ingrijpende managementswissel onderging, kondigde zopas z’n nieuwe productieplannen aan. Daarin wordt een nieuwe fabriek in Mexico van de kalender gehaald. Die komt er niet. Onder meer de Amerikaanse President Donald Trump was door die plannen op z’n teen getrapt. Maar dat betekent niet dat er geen productie naar elders verhuist.

Focus uit China

Ford wil de nieuwe Focus, die tijdens de tweede helft van 2019 wordt gelanceerd, in China bouwen. Niet voor de Europese markt, maar wel voor de Amerikaanse. Het bedrijf zegt er in één adem bij dat er in eigen land geen enkele job verloren zal gaan door die beslissing. De fabriek in hartje-autoland in Michigan die nu nog de Focus bouwt, mag de nieuwe Ranger (een pickup) en de aanstormende Bronco (een nieuwe SUV) bouwen in de plaats.

Flink besparen

De besparing die het merk met het Blauwe Ovaal wil realiseren met z’n nieuwe productieplan is aanzienlijk: 1 miljard dollar. Ongeveer de helft daarvan komt van het schrappen van de plannen voor een fabriek in Mexico.