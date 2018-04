Renault Megane RS: vierwielbesturing en twee chassis

Door: BV

Beetje bij beetje lost Renault meer informatie over de nieuwe Mégane RS. Uit eerdere informatie weten we al dat je als klant zal kunnen kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een automaat met dubbele koppeling. Nu vult Renault aan…

Renault zal als vanouds weer meer dan één chassis aanbieden. Ze heten Sport, met een afstelling die voornamelijk rekening houdt met gebruik op de openbare weg, en Cup. Die laatste is een stuk stugger en hoofdzakelijk voor circuitgebruik bedoeld. Natuurlijk kan je er op de openbare weg mee rijden, maar dan weet je dat er wat extra concessies gevraagd worden. Met name op vlak van comfort.

Met 4Control

De Mégane blijft ondanks een geschat vermogen van 300pk (over de aandrijving zijn nog geen details beschikbaar) beroep doen op voorwielaandrijving. Maar je zal wel kunnen kiezen voor het 4Control-systeem met vierwielbesturing. Renault belooft dat dat aan hoge snelheden de stabiliteit ten goede komt en bij lage snelheden voor een grotere wendbaarheid zorgt.

Wanneer is er meer nieuws?

Wellicht druppelt Renault de hele zomer met nieuwe details. Helemaal uit de kleren gaat de Mégane RS pas op 12 september, maar er is al een gelekte foto waarop je je kan vergapen aan een achterzijde zonder camouflage.