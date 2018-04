Project Viper: de zotste Land Rover Defender ooit

Door: BV

Wie gaat shoppen voor een 'echte' terreinwagen heeft tegenwoordig niet al te veel keuze meer. Tenminste, wanneer je voor een nieuw exemplaar gaat. Maar er zijn elders ter wereld nog liefhebbers en ondernemers genoeg die de nagenoeg onverwoestbare werkpaarden van weleer op de weg houden en een nieuwe adem geven. Het wordt echter zelden of nooit zo extreem (tenzij je dit exemplaar met rupsbanden neemt) als wat East Coast Defender deed met deze 'Project Viper'. Je ziet het al aan de prijs... deze Land Rover Defender kost meer dan € 250.000.

Ultra-exclusief

East Coast Defender is best ambitieus. Het wil de beste specialist ter wereld worden voor het Land Rover-model. Gezien de expertise die bestaat in Engeland is dat een gewaagde claim van het Californische bedrijf. Deze ultra-gelimiteerde reeks (niet meer dan 10 stuks) moet die roep kracht bijzetten, maar wat houdt hij exact in?

Amerikaans hart



Wie net als ons dacht dat één of andere gek er de V10 van de Dodge Viper ingelepeld zou hebben, moeten we teleurstellen. Maar erg ver van de waarheid is het niet. In de neus wordt een 6,2l V8 LS3 van Chevrolet gepropt. Goed voor 436pk (toch wat meer dan de standaard 122pk) en 576Nm. Een zestrapsautomaat brengt dat over naar een aandrijflijn die tot op het niveau van de ophanging versterkt werd.

Verder ging East Coast Defender vooral shoppen in het uitgebreide aftermarket-programma voor de Defender. Het vond er langere schokdempers, specifieke velgen, een hoop koetswerkbescherming, LED-verstralers en alles wat nodig was om het uiterlijk zo stoer mogelijk te laten ogen.

Smaakt naar kaviaar

Aan de binnenkant is het ruige karakter net weggewerkt. Er is airco, er zijn verwarmde zetels, LED-sfeerlicht, een specifiek instrumentarium, Wifi, een achteruitrijcamera, je kan je smartphone draadloos laden en voor de bekleding is het fijnste leder gekozen.