Koop een Lamborghini Aventador en bijpassende (!!) powerboat

Door: BV

Wat doe je als je de eigenaar bent van een fluogroene Lamborghini Aventador Roadster en toevallig ook nog een gigantische (52 voet) powerboat in bestelling hebt? Je stemt de twee op elkaar af!

En kijk, het resultaat is een Italiaanse sportwagen met een bijpassende catamaran. Bijpassend, mag je overigens letterlijk nemen. Het watermonster heeft niet alleen dezelfde opvallende groene tint en carbon sierlijsten, maar ook een identieke leder-alcantara-bekleding, deurpanelen van een Aventador, knopjes en schakelaars van Lamborghini, een erg herkenbaar dashboard en het stuur van die laatste.

Hoe snel?

De acceleratie naar 100 duurt wat langer op het water, maar de Mercury Racing-krachtcentrale (neen, hier geen Lamborghini-motor zoals bij deze bloedstollend mooie klassieke Riva) schopt het met speciale brandstof wel tot 1.550pk. Daarmee kan je nog altijd meer dan 250km/u halen op vlak open water.

En wat kost dat?

Wel, eigenlijk is het een koopje. De boot alleen heeft immers meer dan $ 2,3 miljoen gekost. En nu staat de combinatie te koop voor ‘amper’ $ 2,2 miljoen. In de VS natuurlijk, waar anders?