En de grootste BMW-fabriek is…

Door: BV

Niet in Duitsland! Tenminste, niet meer. De koppositie wordt nu ingenomen door de fabriek in Spartanburg, in de Amerikaanse staat South-Carolina.

Productie BMW X-modellen

BMW stelt in Spartanburg 9.000 arbeiders tewerk en zal tegen 2021 nog eens 1.000 extra posities creëren. Het bedrijf investeert er momenteel ruim anderhalf miljard dollar, onder meer in de productie van het nieuwe vlaggenschip van het bedrijf - de BMW X7.

De productievestiging bouwt momenteel bijna alle X-modellen van het merk. De zopas voorgestelde gloednieuwe BMW X3 wordt er gebouwd, naast de X4, X5 en X6. Meer dan 70% van de productie wordt uitgevoerd, naar niet minder dan 140 landen. Dat maakt van BMW één van de grootste exporteurs van voertuigen uit de VS.