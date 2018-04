AMG V8 voor Aston Martin DB11

Door: BV

Dat het jongste model van Aston Martin, de DB11, een AMG-krachtbron zou krijgen, was al (veel) langer bekend. Nu is hij voorgesteld. In de neus kan je de 4-liter V8 vinden. Die wordt onder meer ook gebruikt voor de Mercedes AMG-GT en de Mercedes E-Klasse 63 AMG.

Nieuwe instapmotor

De centrale wekt 503pk en 695Nm op. Dat is vooral in pk’s minder dan de 6-liter V12 waarvan de ontwikkeling nog door Aston Martin zelf gebeurde. Die eenheid produceert immers 600pk, maar met 700Nm nauwelijks meer koppel. Eén en ander betekent dat de cijfertjes niet zo heel ver uit elkaar liggen. De achtcilinder haalt nog steeds 301km/u, maar de twaalfpitter duwt nog 20km verder door. De sprint naar 100km/u scheelt evenwel zo goed als niets. Met een acceleratietijd van 4,0 tellen moet de V8 amper één tiende prijsgeven. Dat komt onder meer omdat de combinatie 114kg minder op de weegschaal zet. Niet dat de DB11 nu in de categorie van de pluimgewichten terechtkomt. 1.860kg is nog steeds ‘substantieel’.

De verschillen zijn…

De V8 is uiterlijk van de twaalfcilinder te onderscheiden door z’n specifieke lichtmetalen velgen, de donkere lensvoering van de koplampen en het feit dat er slechts twee ventilatie-openingen zijn in motorkap (de V12 heeft er 4).

De DB11 V8 wordt het laatste kwartaal van dit jaar leverbaar. Hij wordt zo’n € 15.000 goedkoper dan z’n krachtiger broer.