Vergeet de M3, hier is de Jaguar XE SV Project 8 met 600pk

Door: BV

Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) is de afdeling van de Britse constructeur die de jongste jaren de ‘het kan niet gek genoeg zijn’-projecten verzint. Die zijn immers goed voor het imago, ze brengen geld in het laadje en ze geven trouwe en - vooral - gefortuneerde klanten de kans om iets zeldzaams en aparts te kopen. Deze Jaguar XE SV Project 8 is het… achtste project van die subdivisie. Het vorige was deze aparte Jaguar F-Type.

Supercar-prestaties

De Duitsers bouwen zonder uitzondering erg potige versies van hun zakelijke sedans. Maar Jaguar wil zich niet onbetuigd laten. En daarom heeft het de 5-liter V8 compressormotor in de neus van z’n instapmodel gemikt. 600pk sterk. Glups.

De krachtbron zelf is geen lichtgewicht, maar met dergelijke prestatiecijfers is dat niet zo belangrijk. De topsnelheid is afgeklokt op 321km/u en de honderdsprint verwijs je naar de geschiedenis in amper 3,3 tellen. Cijfers die scherper zijn dan de eveneens vandaag voorgestelde Aston Martin DB11 V8. Gelukkig, want de geschatte verkoopprijs bedraagt ook zo maar eventjes € 170.000.

Twee of vier zitplaatsen

Om al het geweld op de weg te krijgen en te houden, opteert Jaguar voor nogal wat oplossingen uit de racerij. Z’n adaptieve dempers zijn ervan afgeleid. Net als de carbon-keramische remmen en de oliekoeler voor het actieve achterdifferentieel. De XE SV Project 8 heeft overigens ook nog een middendifferentieel want het zijn de vier wielen die voor de overbrenging zorgen. De wagenbodem is helemaal vlak gemaakt en mondt achteraan uit in een perfect functionele diffuser. En voor het geval die de auto onvoldoende naar het asfalt zuigt, is er ook nog een weinig bescheiden koffervleugel.

In het interieur hoef je er allemaal niet al te veel van te merken. Tenminste, wanneer je voor vier zitplaatsen opteert. Je kan ook de achterbank weglaten en een rolkooi laten monteren. Maar waar dienen de achterdeuren dan toe?

Alleen met stuur links

Jaguar zal slechts 300 stuks van Project 8 maken. En het zijn de Britten die water bij de wijn moeten doen. Je kan hem immers niet krijgen met het stuur rechts.