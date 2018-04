Ook Range Rover Velar met 300pk viercilinder

Door: BV

Eerder deze week kondigde Jaguar nog de introductie van een nieuwe 2-liter viercilindermotor aan in de F-Pace, XE en XJ. Die werd alleen vooraf gegaan door de sportieve F-Type, waar hij als nieuwe instapmotor fungeert. Nu komt daar de Range Rover Velar bij. Daarmee breidt het bedrijf het aanbod van dat model uit, nog voor het leverbaar is.

De centrale levert onder de kap van de nieuwe SUV die binnenkort in mondaine oorden als Knokke als paddestoelen uit de grond zal schieten weerom exact 300pk en 400Nm trekkracht. Grotere schoepen in de turbo, die 26% meer lucht verzetten, zijn de hoofdoorzaak voor het gestegen vermogen. Een sprinttijd van minder dan 6 tellen is z’n voornaamste verkoopsargument.