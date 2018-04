Italiaans design voor lompe Amerikaan

Door: BV

Begin jaren vijftig bouwde de Amerikanen vooral plomp ogende sleeën. De space age die langgerekte limousines met vleugels en vinnen zou opleveren, was nog niet begonnen. Maar er waren ook klanten die het wat soberder, slanker en minimalistischer wilden. Meer Italiaans.

Zo kwam het dat Chrysler vijftien jaar lang een samenwerking had met het Italiaanse stijlhuis Ghia. Voor het in 1970 werd gekocht door Ford en vervolgens volledig verwaterde tot niet meer dan een uitrustingsniveau en vervolgens zelfs verdween…

Eén van de creaties met een Amerikaanse hart maar Italiaanse manieren was de Chrysler Ghia Special. Die werd in 1952 voorgesteld op het Autosalon van Parijs. Ooit waren er 18 exemplaren van, maar tegenwoordig zijn er nog slechts 8 van over. Het is dus best uitzonderlijk dat er deze zomer één van eigenaar wisselt. Dat gebeurt bij veilinghuis Bonhams in de marge van het Pebble Beach Concours d’Elegance.

(Beeld: Bonhams/Litwinski)