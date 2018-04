Geen benzine of diesel in Frankrijk tegen 2040

Door: BV

Ene Donald Trump heeft een broertje dood aan het milieuakkoord van Parijs. Maar dat betekent niet dat de andere landen, en zeker Europa, bij de pakken blijven zitten. Frankrijk lijkt z’n ambities zelfs nog verder aan te scherpen. Tegen 2050 wil het land CO2-neutraal zijn.

Benzine en diesel in de ban

Momentele maken benzine- en dieselvoertuigen in Frankrijk 95,2% van de markt uit. Hybrides namen slechts 3,5% voor hun rekening en minder dan 1,5% van de nieuwe voertuigen rijdt er louter op elektriciteit. Dat betekent dat Frankrijk nog een lange weg af te leggen heeft, voor het in 2040 de verkoop van benzine- en dieselwagens helemaal wil verbieden. Of hybrides daar ook onder vallen is nog onduidelijk.

De eerste stap

President Emmanuel Macron kondigde al een eerste stap aan in het plan om het wagenpark CO2- en emissievriendelijker te maken. Hij wil ervoor zorgen dat wie een dieselwagen heeft van voor 1997 of een benzine van voor 2001, wordt aangepord om die van de hand te doen en te vervangen door een nieuwe of tweedehandswagen die recenter is. Daarvoor wordt aan premies gedacht, maar daarover krijgen de Fransen nog geen details.