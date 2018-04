Nieuwe Rolls-Royce Phantom gelekt

Door: BV

Eind deze maand presenteert Rolls-Royce de nieuwe Phantom. Een auto waarover het merk niets zegt, maar waar niettemin al heel wat van geweten is. Dat z’n structuur enkele generaties vooruit springt, bijvoorbeeld. Logisch, want de BMW 7-Serie, die heel wat van z’n geheimen leent aan de grootste Rolls, wisselde inmiddels enkele keren van eigenaar. En er zal ook een hoop gewicht bespaard worden. Dat moet het luxemerk niet eens bevestigen - zo’n evidentie is het tegenwoordig.

Het uiterlijk: daarvan wordt al een tijdje gefluisterd dat de stijl van de uitgaande editie wordt doorgetrokken. Deze plaatjes, gelekt in China, winnen daardoor aan geloofwaardigheid. De timing klopt, de styling ook. Dit zou wel eens de eerste blik op de nieuwe Phantom kunnen zijn.