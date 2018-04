Koop in één keer een Ferrari-collectie

Door: BV

Veilinghuis RM Sotheby’s verkoopt een complete Ferrari-collectie in één keer. Een uitgelezen kans voor wie wat miljoenen (heel wat) te veel op z’n bankrekening heeft en het zelf samenstellen van een verzameling te tijdrovend vindt. 13 stuks gaan onder de hamer. Daar zijn exemplaren bij uit elk tijdperk. De totale verkooprijs wordt geschat op € 18 miljoen. Maar het mag ook wat meer zijn.

De topstukken

De duurste van de hoop (geschat op ruim € 9 miljoen) wordt de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta uit 1961. Een ander topstuk is de 275 GTB/4 it 1967 (€ 3 miljoen) of een Dino uit 1957 (€ 700.000). Het wil al wat zeggen dat de puntgave F40 niet eens op het podium geraakt. Het gebeurt allemaal op 18 augustus in het mondaine Monterey aan de Amerikaanse westkust.