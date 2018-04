Bewijs: de nieuwe Honda S2000 is niet dood

Door: BV

Een zwak beveiligde website van een patentbureau is andermaal de schuldige. Deze plaatjes zijn immers uitgelekt tegen de zin van Honda in. Maar dat zal de liefhebber waarschijnlijk worst wezen. Die z’n hart kan sneller slaan van wat ze onthullen: een spirituele opvolger van de Honda S2000 die al in 2009 sneuvelde. Hij wordt ook wel eens baby-NSX genoemd. Niet onlogisch gezien de overeenkomsten in vormtaal (bekijk de Honda NSX hier).

Niet voor meteen

Een dak ontbreekt, en daardoor kan je al flink binnenkijken. Het stuurwiel met afgeplatte boven- en onderzijde valt op. Daar mag je trouwens meteen uit afleiden dat het nog niet om een productievariant gaat. Wellicht doet deze spannend gelijnde roadster eerst een rondje autosalons en wordt het design daarna verder fijngeslepen. Productie is dus nog wel enkele jaren van ons verwijderd.