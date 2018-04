Opel pepert Insignia bij voor GSi

Door: BV

Wellicht wordt er achter de schermen nog gewerkt aan een Opel Insignia OPC. Maar voor het zover is, kan wie wat meer sportiviteit wil al voor de GSi gaan. Die wordt in september voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt. Komt de OPC toch niet meer, dan gooien de Duitsers duidelijk de handdoek in de ring. Dat zou zonde zijn.

Viercilinder

Voor de aandrijving zorgt een tweeliter viercilinder benzinecentrale die dankzij flink wat turbodruk 260pk en 400Nm trekkracht ontwikkeld. Je krijgt altijd een achttrapsautomaat voorgeschoteld, maar wie zelf een verzet wil dicteren kan zich troosten met schakelflippers aan het stuur. Het zijn de vier wielen die alles omzetten in beweging.

Nog geen prestaties

De prestaties lost Opel nog niet, maar omdat er 160kg minder op de weegschaal staat dan bij de vorige OPC, mag je de lat best hoog leggen. De GSi zelf gaat wat lager. Op optionele 20-duimers maar ook op kortere veren.

Knopjes

GSI-badges, een afgeplat stuurwiel, een zwarte dakhemel en sportief meubilair zorgen voor een nerveuzere ambiance aan de binnenkant. Wil je op dat vlak het onderste uit de kan, dan kan je de elektronica in een racemodus zetten. Kwestie van stuur, remmen, gas en dempers allemaal zo te stellen dat ze de sportieve cliché’s (die natuurlijk niet allemaal kloppen) bevestigen.