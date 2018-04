Opel Corsa S: niet heet, wel warm

Door: BV

Opel voegt een nieuwe variant aan het Corsa-gamma toe. Die heet Corsa S en moet net die mensen charmeren die wel ietsje meer vermogen en sportiviteit willen, maar voor wie het zo gek niet moet worden als de Corsa OPC (met 207pk, vanaf € 22.725).

Vermogen en prestaties

De Corsa S krijgt in z’n neus een 1.4l die 150pk opwekt. Dat is voldoende voor een top van 207km/u terwijl de eerste 100 daarvan achter je liggen na 8,9 tellen. Niet eens zo lang geleden was dat nog volbloed-GTi-territorium.

Uitstraling

Het pakket wordt verder verfraaid met zaken als een aerodynamisch pakket (wel van OPC), chroom voor de uitlaat, 17-duimers en een specifieke interieuraankleding die zwarte stijlelementen en contrasterend door stiksel omvat.

En de prijs?

De Belgische invoerder heeft het prijskaartje nog niet wereldkundig gemaakt. Maar op basis van de Duitse prijs, wagen we ons toch al aan een (indicatieve) gok: € 18.500 voor de driedeurs. De vijfdeurs zal vanzelfsprekend iets hoger aftikken.