Verbruikscijfers Bugatti Chiron zijn hilarisch

Door: BV

Meer dan de helft van het productiequotum voor de Bugatti Chiron is al verkocht. En dat ondanks een prijsstijging die in vergelijking met z’n Veyron toch aanzienlijk te noemen is. Voor minder dan € 2,4 miljoen gaat een Chiron niet met je mee naar huis. Dat komt natuurlijk omdat z’n cijfertjes ook zo indrukwekkend zijn. De door vier turbo’s aangejaagde zestiencilinder stuwt de tweezitter in 2,5 tellen naar 100km/u. In 6,5 seconden naar 200 en in 13,6 seconden naar 300km/u. De topsnelheid is nog onduidelijk, want er zijn nog geen banden die het geweld aankunnen (daar wordt aan gewerkt). Maar de teller reikt alvast tot 500km/u.

Verbruik en CO2

Dat die prestaties heel wat energie kosten, is duidelijk. En die komt natuurlijk uit brandstof. Bugatti publiceerde zopas de officiële verbruikscijfers. Die onderlijnen dat de Chiron geen auto is als alle andere. Hij pakt uit met een gemiddeld verbruik van 22,5l/100km. En met een CO2-afgifte van 516g/km. Meer dan een halve kilo! Rij je buiten de bebouwde kom tegen het slentertempo van de gestandaardiseerde cyclus, dan zakt het verbruik tot ‘slechts’ 15,2l. Maar in stad is dan weer een flink stuk meer: 35,2l/100km. Wie daarbij kommer en kwel schreeuwt voor het milieu, mag zich troosten met het feit dat de meeste van deze auto’s nauwelijks of geen kilometers doen.