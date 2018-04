Hang de slechterik uit met deze Land Rover Defender uit Spectre

Door: BV

Wie denkt dat deze Defender nogal hard lijkt op het exemplaar dat Daniël Craig een kopje kleiner probeerde te maken in de openingscènes van de 24ste James Bond-prent ‘Spectre’ heeft het helemaal bij het rechte eind. Dit is één van de 10 exemplaren die werd gebruikt tijdens de opnames. De meeste sneuvelden tijdens de opnames, maar deze is nog helemaal intact. En hij is te koop bij RM Sotheby’s.

De Defender 110 pickup in Santorini-zwart werd door Land Rover zelf bij off-road-specialist Bowler binnengestoken voor wat extremere aanpassingen. Van de chiptuning van 120 naar 185pk zie je niets, maar de 37” banden, de specifieke velgen, rolkooi, winch en de extra verlichting kan je je ogen niet afhouden.

Beeld: Simon Clay voor RM Sotheby’s