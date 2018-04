Mercedes print vervangonderdelen

Door: BV

Dat de 3D-printer een godsgeschenk voor de autosector is, daar twijfelt niemand meer aan. Vooral de oldtimersector ziet er heil in. Er zijn hele generaties oldies met kunststofdelen die niet meer door vakmensen na te maken zijn. Maar ze zullen in de toekomst wel geprint kunnen worden. Door specialisten, maar ook de automerken zelf zullen zich niet onbetuigd laten. Mercedes print al onderdelen in kunststof, maar heeft nu ook een metaalprinter in gebruik genomen. Het is Mercedes-Benz Trucks dat de spits afbijt.

Eerste metaalprint te koop

Nooit eerder was er een merk dat 3D geprinte onderdelen in staal ter beschikking stelde. Kunststof en aluminium gingen het vooraf. Het onderdeel in kwestie is een thermostaatafdekking voor Unimog. Een onderdeel dat zelden aan vervanging toe is en daarom onrealistisch duur wordt, gebruik makend van conventionele productiemethodes.

Net zo goed als origineel

Of die geprinte onderdelen op iets trekken, is dan de volgende vraag. “Ja,” klink het bij Mercedes, “we garanderen dezelfde kwaliteit als bij conventioneel geproduceerde onderdelen”.