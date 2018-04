Ferrari kwaad om roze creatie

Door: BV

De meeste automerken, van gelijk welk allooi, hebben niet meteen iets tegen tuning. Ze steken zich uiteraard weg achter juridische barrières. Tenslotte worden hun producten gewijzigd. Maar ze weten ook verdraaid goed dat al die projecten beginnen bij een voertuig dat bij hen gekocht wordt. En verkoop is verkoop.

Lucratief zaakje

Dat er in het milieu van de ‘veredelaars’ heel wat centen van eigenaar wisselen, is de constructeurs ook niet ontgaan. In het premium-, luxe- en sportwagensegment kan je voor iets speciaals daarom bijna zonder uitzondering aankloppen bij het merk zelf. Ook bij Ferrari. Maar dat merk weigert halsstarrig om exemplaren in roze te leveren. De eigenaar van deze Ferrari GTC4Lusso had dan ook geen andere keuze dan in het alternatieve circuit - bij het gerenommeerde Vossen in dit geval - aan te gaan kloppen.

Dan toch roos

Van wijzigingen aan de 6,3l V12 met 680pk of de vierwielaandrijving, weten we niets. Dat het uiterlijk in een felle mat roze tint werd gestoken, hoeft Vossen ons niet eens te vertellen. Andere uiterlijke wijzigingen omvatten de gouden velgen en de gele remzadels. En Ferrari zelf, dat heeft nog steeds een hekel aan roze…