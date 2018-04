Tata schrapt betaalbare sportauto

Door: BV

Eerder dit jaar stelde Tata op het Autosalon van Genève de Racemo voor. Die concept car hoorde uiteindelijk een betaalbare sportwagen voor submerk Tamo op te leveren. Een 1,2l turbomotor onder de kap (in het midden) zou 190pk en 210Nm naar de achterwielen hebben gestuurd.

Eind 2018 in de catalogus

Volgens eerdere berichten zou Tata begin volgend jaar (misschien weerom in Genève) een productieversie van het model voorstellen. De ambitieuze tijdlijn hield ook een start van de serieproductie in 2018 in. Maar volgens nieuwe verslaggeving, zal dat niet gebeuren. Nooit.

Eerst de prioriteiten

Tata heeft z’n investeringen in zaken die het niet als kernactiviteiten beschouwd op een laag pitje gezet. Het bedrijf wil flink in de kosten snijden. De Indiase groep, die ook Jaguar en Land-Rover in portefeuille heeft, beschouwd heeft het merk Tamo als ‘niet cruciaal’ bestempeld. Tata zal (de Britse merken uitgezonderd) ook niet aanwezig zijn op het Salon van Genève. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen niets te tonen aan de Europese consument. De deadline voor het betalen van de reserveringskosten is al verstreken.

"De komende zes maanden zijn cruciaal"

Dat zegt het topmanagement bij Tata. ‘De targets zijn veeleisend op vlak van verkoop, marktaandeel en financiële prestaties’.