Software-update voor miljoenen ‘goede’ diesels

Door: BV

Volkswagen, BMW en Daimler (Mercedes en Smart) bereikten een overeenkomst met de Duitse overheid. De verschillende merken van de respectieve constructeursgroepen zullen in het totaal 5,3 miljoen dieselwagens van euronormen 5 en 6 van nieuwe software voorzien. Die moet de NOx-uitstoot van die voertuigen met 25 tot 30% reduceren. Het gaat om auto’s die stricto senso aan de heersende wetgeving voldoen.

Korting bij aankoop nieuwe diesel

De aanpassing zal voor de klant kostenloos verlopen. Bovendien beloven de merken in kwestie dat er voordelige regelingen komen voor klanten die hun bestaande diesel willen inruilen voor een moderner exemplaar. Of dat extra voordeel ook aangeboden zal worden aan klanten buiten Duitsland, is vooralsnog onduidelijk.

Het gros van de auto’s in kwestie is afkomstig van Volkswagen. Daimler heeft het over 900.000 auto’s en BMW over 300.000.