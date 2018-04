12 echte alternatieven voor Tesla Model 3

Jaguar I-Pace

De Jaguar I-Pace wordt door Magna Steyr (dat ook de productie voor z’n rekening zal nemen) in sneltempo klaargestoomd voor productie. In z’n definitieve vorm wordt het model nog dit jaar voorgereden. Ook hier wordt gesproken van een rijbereik tot 500km, maar hij wordt krachtiger dan wat in deze lijst de norm is. Wellicht wordt hij daardoor ook wat duurder. Maar hoewel? Een Tesla Model 3 kan je in de optielijst ook spekken tot € 60.000. De Jaguar zal wellicht daaronder instappen.