Infiniti toont wat had kunnen zijn

Door: BV

Automerken met allure strijken volgende week neer aan de Amerikaanse westkust. Het Pebble Beach Concours d’Elegance en alle randactiviteiten zullen dan het nieuws domineren. En er wordt lustig naar de hand van de gefortuneerde klant gedongen. Oude merken, met soms meer dan een eeuw geschiedenis, hebben natuurlijk een streepje voor. Die kunnen niet alleen met nieuwe, maar ook met oude pareltjes uitpakken.

Jong merk

Infiniti kan dat laatste vergeten. De Nissan-dochteronderneming begon pas in 1989 met de verkoop van auto’s in de VS. En een poging om in Europa voet aan grond te krijgen (voorlopig nog niet bepaald succesvol) dateert van het jongste decennium.

De geschiedenis is dus niet bepaald rijk gelardeerd met Infiniti. Maar het merk wil in de VS wel eens laten zien hoe het had kunnen zijn. Daarom komt er van het merk een retro-concept dat z’n inspiratie haalt uit de F1-bolides van de jaren veertig en vijftig. De aandrijving wordt wellicht een toonbeeld van modernisme. Volgende week meer…