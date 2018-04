Lotus toont de kracht van speciale series

Door: BV

Goed nieuws van bij Lotus. Wel, relatief goed nieuws toch. het merk realiseerde het afgelopen boekjaar immers ruim € 2 miljoen aan winst. En dat terwijl het afgelopen jaar nog zo’n € 20 miljoen aan verlies boekte.

Beter, maar niet goed

Natuurlijk gaat het met een boekhouding nooit zo eenvoudig als zaken aan de oppervlakte lijken. De operationele winst wordt immers nog aangelengd door belastingen, devaluatie en afschrijvingen. Worden die ook voor afgelopen boekjaar in rekening gebracht, dan verdween er nog altijd bijna € 14 miljoen.

Speciale series

De omzetcijfers kenden een opmerkelijke stijging. En dat terwijl het nichemerk van Brits fabrikaat (voorlopig nog, tenminste, want China lonkt) géén nieuwe modellen in de strijd kon werpen. Wat het dan wel deed? Een hele hoop speciale series uitbrengen. Daaronder bijvoorbeeld de Evora GT430, de Exige Cup 380, Elise Sprint…

Beproefd recept

Speciale edities zijn een beproefd en gevierd recept in de autosector. Ze geven de klanten op z’n minst de illusie van iets aparts te kopen, ze drijven op een slimme manier de verkoopprijs op (vaak door ook meer uitrusting te bieden) en in de productieketen zijn ze door een beperkt aantal uitrustingsvormen eenvoudig te implementeren.

Nog even doorgaan

Over een nieuwe Elise wordt nu al sinds 2010 gesproken, maar je moet nog tot ten minste 2020 wachten eer het model realiteit wordt. Idem dito voor een Exige. De jongste evolutie van het model stamt ook al uit 2010. Die auto werd voorgesteld als de derde generatie van het product, maar het ging de facto over een ver doorgedreven facelift van het model dat al in 2001 in productie werd genomen.