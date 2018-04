Nieuwe 1.5 benzine voor VW Golf

Door: BV

Nieuwe benzinemotoren zijn welkom in de middenklasse. De diesel die enkele jaren geleden nog werd geëerd en gelauwerd, wordt nu immers beschimpt en verstoten. Niet massaal weliswaar, maar de trend is onmiskenbaar.

De 1.5l viercilinder met zowel directe injectie als een turbo deed z’n intrede toen Volkswagen de Golf onder de scalpel legde, eerder dit jaar. Die centrale leverde exact 100pk per liter (test hier). Nu is er een nieuwe variant die iets meer bescheidenheid aan boord legt: 130pk en 200Nm. Nog altijd voldoende voor een topsnelheid van 210km/u trouwens…

De belangrijke cijfers

De nieuwe centrale bezigt twee nieuwe technologieën om het verbruik weerom verder te laten zakken. De eerste is een eco-coasting-functie die de motor uitschakeld bij het gas lossen en weer herstart wanneer de bestuurder het gaspedaal beroert. In de tussentijd neemt een lithium-ion-accu de stroomvoorziening waar. VW zet zo de motor uit tot 130km/u. De tweede is een meer doorgedreven cilinderuitschakeling. De viercilinder kan zich daarom bij deellast als een tweecilinder gedragen en dat tussen 1.400 en 3.200t/min.

Het verbruik varieert van 4,8 tot 5,0l/100km en de overeenkomstige CO2-uitstoot bedraagt bijgevolg 110 tot 116g/km.