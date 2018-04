Tesla patenteert pyrotechnische accubeveiliging

Door: BV

Accu’s met een hoog voltage zorgen in geval van een ongeluk voor een eigen set problemen. Er zijn al wat Tesla’s in vlammen opgegaan en het veilig ‘neutraliseren’ van de accu is voor zowel de fabrikant als de hulpdiensten een grote bezorgdheid. Die zou ook moeten spelen bij de inzittenden, maar omdat de technologie relatief nieuw is, weet de consument ook weinig over z’n specifieke gevaren.

Elektrische boogvorming

Dat een benzinetank kan scheuren en tot een explosie kan leiden, is algemeen geweten. Maar elektrische boogvorming hoort niet tot het collectieve geheugen. Het is nochtans exact dat fenomeen dat Tesla met z’n nieuwe patent hoort te kunnen vermijden. Wanneer een grote elektrische stroom plots wordt onderbroken kan immers door de gas (zoals de atmosfeer) een vlamboog (plasma, vergelijkbaar met bliksem) vormen tussen twee elektroden. Voor mensen die ermee in contact komen levert dat een groot gevaar op.

Een pyrotechnische installatie die net door Tesla is gepatenteerd formuleert een mogelijke veiligheid oplossing. Een grote schok kan ervoor zorgen dat het contact onderbroken wordt, maar een kamer met gas dat gecontroleerd kan ontsnappen moet de elektrische boogvorming elimineren.

Beproefd principe

Een soortgelijk systeem bestaat overigens al in een compactere vorm voor kleine accu’s en wordt ook veelvuldig toegepast in wisselstroomapplicaties. Een systeem voor hoog voltage in voertuigen, is echter nieuw.