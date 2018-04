Porsche betaalt prijs voor te licht interieur

Door: BV

Dat het volgende verhaal zich afspeelt in de Verenigde Staten zal, bij het verder lezen, wellicht niemand verbazen. Daar kreeg Porsche immers een claim aan het been van een aantal klanten. Die eisten een vergoeding omdat het interieur van hun Porsche, gebouwd tussen 2007 en 2016… te licht zou zijn.

Zonnebril betalen

Het gaat om de interieurtinten Beige (Luxor en Sand), Cognac, Platinum Grey, en Natural Brown. Volgens een groep klanten die zich verenigde in een zogeheten ‘class action lawsuit’ zag je bij fel zonlicht in die interieurs letterlijk geen hand voor ogen. Porsche opteerde voor een schikking waarbij het een financiële compensatie aan de betrokken klanten betaalt. Die is overigens behoorlijk mager: amper $ 175. De prijs voor een beetje degelijke zonnebril. Het merk neemt ook de juridische kosten, die in de tienduizenden dollars lopen, voor z’n rekening.

En nu?

Als je binnenkort géén Porsche interieurs meer kan bestellen in lichte tinten of met een boordplank in dezelfde kleur als je zetels, dan weet je waardoor het komt.