BMW Z4 Concept: dit is 'm!

Door: BV

Straks stelt BMW op het Pebble Beach Concour's d'Elegance de Z4 Concept voor. Een eerste blik op - je raadt het - de volgende generatie Z4. Een auto die samen met Toyota werd ontwikkeld, maar waarvan de vormgeving vanzelfsprekend helemaal in handen was van BMW. Het merk zelf gaf niet meer dan twee teasers vrij (hier en hier). Internet is het merk echter weer te snel af waardoor we je nu alle hoeken en kantjes kunnen tonen.

In het uiterlijk van de Z4 zijn ook al kenmerken te vinden die eerder dit jaar (op het Concorso D'Eleganza Villa d'Este) debuteerden op de BMW 8-Series Concept. Vooral de grotere grille (ironisch nu auto's meer en meer afhangen van interne ventilatoren en koelopeningen veelal vals zijn) valt op. In het interieur is het voornaamste kenmerk het gebruik van twee verschillende tinten voor de zetelbekleding.

Wie zat te wachten op technische details om duimen en vingers bij af te likken, is eraan voor de moeite. BMW doet lyrisch over wulpse lijnen, prints op de zetels, het ingewikkelde design van de 'nieren', maar over de techniek geen woord. Dat de nieuwe Z4 in niet alle varianten een prestatiekoning wordt, wisten we al. Maar wat de Duitsers aan het andere eind van het spectrum willen serveren, blijft nog even geheim. De voorstelling van de definitieve productieversie laat gelukkig niet lang meer op zich wachten.