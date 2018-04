Nieuwe waterstof-SUV van Hyundai zo goed als klaar

Door: BV

Enkele maanden geleden, op het Autosalon van Genève, was deze Hyundai nog een echte concept car. Maar de Zuid-Koreanen hebben niet stil gezeten. Nu is de Next Generation FCEV zo goed als productierijp.

Brandstofcel na EV

Dat de elektrische auto de volgende stap is voor de automobielindustrie, daarover zijn de meeste merken het eens. Al dan niet in combinatie met een gamma dat ook conventionele verbrandingsmotoren inhoud. Maar enkele automerken zijn van mening dat de elektrische auto ook beperkingen zal blijven hebben. Zij kijken al een stap verder, naar de auto met brandstofcel. Hyundai heeft al een iX35 Fuel Cell in de catalogus (beschikbaar in beperkte formules en erg gelimiteerde aantallen). Deze Next Generation FCEV die zopas in Korea is voorgesteld, wordt daar de opvolger van.

Autonomie: 580km

Een brandstofcelauto is ook een elektrisch aangedreven voertuig. Maar hij wekt zelf z’n stroom op. Een chemische reactie tussen de getankte waterstof en zuurstof wekt elektrische energie op en stuurt dat naar de elektromotoren, die de wielen aandrijven. Al met al is de waterstof-SUV van de Zuid-Koreanen 163 pk en 400 Nm sterk, en kan er 580 kilometer afgelegd worden op een volle tank met waterstof. Een stuk minder dan de 800 kilometer die Hyundai opgaf bij de conceptversie, maar nog altijd toereikend genoeg voor de vele consumenten en bovendien verder dan het gros van de huidige EV's.

En dan, in 2018?

In 2018 wordt de nieuwe Hyundai FCEV leverbaar. In in thuisland Korea, vervolgens in Azië en de VS. Pas daarna is het de beurt aan Europa. De grootste hindernissen zullen tegen dan nog ongewijzigd zijn: de prijs en het gebrek aan een ondersteunende infrastructuur. Eigenlijk kan je nergens waterstof tanken.