Je kan nu weer een nieuwe Mustang Shelby GT350R bestellen

Door: BV

De originele 1965 Shelby GT350R gaat terug in productie. En dat hebben we te danken aan drie werknemers die destijds mee aan de wieg van het origineel stonden. Die hebben een bedrijf gestart - Original Venice Crew - dat Ford Mustangs uit 1965 (daarvan zijn er schijnbaar nog genoeg) zal voorzien van dezelfde aanpassingen als Carrol Shelby destijds bedacht.

Met de zegen van…

Dat de drie weten wat ze doen, kan je wellicht afleiden uit het feit dat ze van zowel Ford als Shelby de naamrechten mogen gebruiken. Iets waar merken niet al te licht over gaan.

Beter dan het origineel

Original Venice Crew gaat de ’65 Mustang Shelby niet alleen voorzien van de aanpassingen die destijds in de verkoop gingen. Het gaat een stap verder. Er waren destijds enkele verbeteringen die omwille van kostprijs of tijdsgebrek niét werden geïmplementeerd. Maar de drie zijn van mening dat die niet meer gelden. De nieuwe GT350 heeft daarom niet alleen een echte Shelby-motor, een volledig gerestaureerd koetswerk, of een correcte koetswerkkit, maar ook een volledig onafhankelijke achterophanging. ‘Die verricht wonderen voor het weggedrag’ klink het er.

De productie is gelimiteerd op 36 stuks. Wat de heren daarna zullen doen, is nog niet duidelijk.