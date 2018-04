De nieuwe Bentley Continental GT betovert

Door: BV

In 2015 onthulde Bentley de erg gesmaakte EXP 10 Speed 6 Concept. Een auto die toen beloofde een voorbode te zijn van een nieuwe Continental. Belofte maakt schuld. Op het Autosalon van Frankfurt onthult het bedrijf de nieuwe generatie van het product. Tijd om te kijken of het merk woord heeft gehouden.

Andere maatvoering

Een eerste oogopslag leert dat Bentley moeilijk dichter in de buurt van de concept car was kunnen blijven. De lijnen zijn erg getrouw overgenomen. Het totale pakket is op vlak van afmetingen vergelijkbaar met die van de uittredende generatie, maar aan de onderlinge verhoudingen is flink gesleuteld. De voorwielen schoven zo maar even 13,5cm dichter bij de voorbumper. Volgens de Britten (die dat steevast met Duitse tongval verkondigen) zorgt dat voor flink betere proporties. Het moet ook meer binnenruimte opleveren en in één adem aan de zwaar aanvoelende vooras verhelpen.

Aan de achterzijde zijn ellipsvormige lichtunits een opvallende stijlbreuk. Vooraan vinden we dan meer Matrix-LED-koplampen. Rollen doet de GT standaard op maar liefst 21 inch wielen, die erin twee varianten zijn. Optioneel is zelfs 22 inch verkrijgbaar, waarmee de forse wielkasten optimaal worden gevuld.

Overuren voor de stikmachine

Het interieur is eveneens sterk door dat van de EXP 10 geïnspireerd. Dat komt vooral tot uiting bij het ontwerp van het bestuurderscompartiment en de deurportieren. De middenconsole werd gevoelig breder. Er moest immers een 12,3” infotainmentscherm ingepast worden. Een scherm dat overigens helemaal verdwijnt wanneer de auto wordt uitgeschakeld.

Aan edele materialen ontbreekt het niet aan boord van de Continental GT. Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van leder, hout en aluminium. De Britten claimen dat er in elke GT tien vierkante meter aan hout zit (ongetwijfeld omdat houtfineer bestaat uit meerdere lagen op elkaar). De middenconsole is voortaan ook leverbaar in een aluminium ‘Côtes de Genève’-afwerking. Die is afgekeken van exclusieve horloges, waar die steevast het gangwerk siert.

De voorzetelszijn 18-voudig elektrisch verstelbaar en voortaan leverbaar met nieuwe lederen bekleding met 'diamond in diamond’-patroon. Daarvoor moet de stikmachine overuren draaien. Erg druk is dat. Daarnaast kan de klant kiezen uit drie audiosystemen, waarvan die van Bang & Olufsen en Naim het fijnzinnigst klinken.

Meer motoren op komst

De twaalfcilinder, gekend maar nu herwerkt, bijt de spits af. Die heeft een vermogen van 626pk en een koppel van 900Nm. Mede door een afslankkuur dankzij een nieuw, lichter platform (waarop ook de Porsche Panamera staat) spurt de Bentley GT voortaan in 3,6 seconden naar de 100km/u. De topsnelheid ligt op een imponerende 333 km/h. Voor de overbrenging zorgt een achtbaars transmissie met dubbele koppeling die het motorgeweld naar alle vier de wielen sluist. Meer motoren, waaronder al zeker een compactere V8, volgen later. Bentley wil geen onrealistische verwachtingen scheppen voor wat het verbruik betreft. Het blijft per slot van rekening een 6-liter twaalfcilinder op benzine. Maar een lager totaalgewicht, hogere efficiëntie, start/stop en een zeilfunctie moeten er niettemin voor zorgen dat het verbruik wat wordt ingedijkt.

Bentley met snufjes

Lange tijd was Bentley, net als wel meer luxemerken, een bedrijf dat zich niet tot alle elektronische poespas liet verleiden. Het had geen andere keuze dan daarboven te staan, gezien het er de ontwikkelingsbudgetten niet voor had. Maar nu ze gewoon bij Volkswagen uit de rekken te nemen zijn, worden ze gretig ingebouwd. Bentley Dynamic Ride is een nieuwigheid. Dat maakt gebruik van het nieuwe 48V elektrische systeem om snel en adequaat stabilisatoren op voor- en achteras te sturen. Dat elimineert koetswerkbewegingen in de bochten nagenoeg volledig zonder nadrukkelijk op het comfort te wegen. Het onderstelsysteem biedt ook keuze uit drie rijmodi. Comfort, Bentley (wat het merk suggereert) en Sport.

De prijs van de nieuwe Bentley Continental GT is nog niet bekend.