OLED-lichten voor Mercedes S-Klasse Coupé en Cabrio

Door: BV

Nog twee weken het Autosalon van Frankfurt opent de deuren. Vanzelfsprekend zijn het hier de Duitsers die elkaar proberen overtroeven met nieuws, innovaties en indrukwekkende tentoonstellingspaviljoenen. Mercedes zal er z'n Mercedes-AMG Project One tonen, naast nog eens 100 andere voertuigen. De S-Klasse Coupé en S-Klasse Cabrio zijn nog veel te jong voor een modelwissel, maar ze krijgen wel nieuwe achterlichten. Met OLED-technologie.

33 OLED diodes

Elk achterlicht zal bestaan uit 33 OLED diodes. Daarbij is vooral belangwekkend dat Mercedes elk van die eenheden apart kan aansturen. Dat biedt mogelijkheden. Vooral voor het creëren van een visueel spektakel. Je mag er donder op zeggen dat die LED's bij het starten of naderen van het voertuig wat speciaals zullen doen. Dat soort van snufjes wordt in de hoogste segmenten van de autowereld gesmaakt en klanten tellen er met plezier duizend(en) euro's extra voor neer.