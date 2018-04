Een BWM 760Li kan niet offroaden

Door: BV

Het terrein induiken met een gloednieuwe BMW 760Li, dat lijkt niet iets waar veel mensen aan zouden denken. Niettemin lijkt dat precies te zijn wat de chauffeur van dit Belgisch exemplaar met z’n minimaal € 173.950 kostende twaalfcilinder deed. En dat verteerde de über-BMW niet.

Ophanging begeven

De omstandigheden van het ongeval zijn schimmig. Op de Gumbal Facebookpagina, waar deze foto’s kort te zien waren, werd gesuggereerd dat de bestuurder een landweg opreed omdat de gewone weg te pokdalig was. De hoeveelheid stof op de BMW lijkt te suggereren dat zulks niet op de meest voorzichtige wijze gebeurde. Wat ook de omstandigheden waren, de gevolgen zijn in elk geval duidelijk. De achterophanging van de 760Li gaf de geest. Die is wel gemaakt om de 610pk en 800Nm van de dubbel geblazen V12 te verwerken, maar werd hier duidelijk te zwaar belast. Andere schade lijkt mee te vallen, maar de werken aan de achtertrein beloven een erg hoge herstelfactuur.