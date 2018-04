Ford legt de Ecosport onder het mes

Door: BV

Over smaken en kleuren valt niet te discussiëren. Of toch? Er lijkt een zelzame consensus te bestaan over het uiterlijk van de Ford Ecosport. De verkopen hebben last van het uiterlijk dat op maat van de Zuid-Amerikanen was gesneden. Geen nood, want het model wordt nu getrakteerd op een flinke facelift en lelijker is hij er alvast niet van geworden.

Naast een hertekend en stoerder front met onder meer gemener kijkende koplampen en mistlichten, is de EcoSport voortaan ook verkrijgbaar als ST-Line. Die omvat wat agressiever gelijnde bumpers en velgen. Nieuw is ook de mogelijkheid om het dak en de raamstijlen in een contrastkleur te laten zetten. Niet echt origineel meer, al zie je op z’n minst dat de Ecosport de trends volgt.

Nieuw interieur

Vanbinnen werd er nog grondiger tewerk gegaan. De boordplank is eruit gegooid en vervangen door een dashboard dat erg lijkt op dat van de pas gelanceerde Fiësta. Daarbij hoort ook een 8” groot informatiedisplay.

De Ecosport wil ondanks z’n compacte afmetingen, ook nog wat functionaliteit bieden. De laadruimte samen met een verborgen compartiment eronder bieden ruimte aan 334l. Onder dei vloer krijg je bijvoorbeeld een laptop of ‘snacks’.

Meer snufjes

Een primeur voor de EcoSport is de cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer en een achteruitrijcamera voor efficiënter en veiliger parkeren. Andere comfortverhogende zaken zijn een verwarmbaar stuurwiel en climate control, terwijl de veiligheid is verbeterd middels Ford Blind Spot Information System en een omkantelbeveiliging.

Motoren

Motorisch is de vernieuwde EcoSport verkrijgbaar met de welbekende 1.0 liter Ecoboost-driecilinder, goed voor 100, 125 of 140pk. Die eerste komt pas midden volgend jaar, evenals een 125pk sterke 1.5 diesel. Een 100pk sterke TDCi is binnenkort al verkrijgbaar. Vierwielaandrijving komt ook. Niet dat de Ecosport daar een terreinwagen van wordt, maar je blijft op z’n minst al niet zitten in een natte berm…