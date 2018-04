Hopelijk is de nieuwe TVR Griffith beter dan z’n foto’s

Door: BV

Op de Goodwood Revival meeting heeft het herboren Britse nichemerk haar eerste sportwagen onthuld. En daarmee wordt meteen een naam uit het verleden van het merk weer opgerakeld. Hier is, na een hiatus van 11 jaar, de nieuwe Griffith.

Compact en licht

Aan de foto’s (die voorts van een bedenkelijke kwaliteit zijn) zie je het niet, maar de Griffith is erg compact. Hij is 1,85m breed, amper 1,24m hoog en 4,31m lang. Een Porsche 718 Cayman is 5cm langer. En die Zuffenhauser is ook zwaarder, want die zet minimaal 1.410kg op de weegschaal. De nieuwe Brit weeg slechts 1.250kg.

Rauw vermogen

Ondanks die bescheiden naalduitslag van de weegschaal is het een 5-liter V8 die voor de aandrijving zorgt. Gewoon atmosferisch, maar wel onder handen genomen door Cosworth. Het resultaat is 400pk per ton in combinatie met een handgeroerde zesbak en achterwielaandrijving. 100 heb je in minder dan 4 tellen en je kan doorgaan tot 322km/u.

Bescheiden ambities

Dergelijke auto mikt natuurlijk op een welbepaalde niche. Die is niet groot. TVR is daarom ook niet overdreven ambitieus als het op verkoopscijfers aankomt. Het wil niet meer dan 500 Griffith bouwen. Z’n prijs (af-fabriek)? Net geen € 100.000.