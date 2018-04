Elaine is een slimme Audi E-Tron Sportback

Door: BV

In Shanghai stelde Audi de E-Tron Sportback Concept voor. Een auto die in z’n definitieve vorm van de band zal lopen bij Audi Brussels. Vanaf 2019.

Gedoopt

Sinds de Audi op Chinese bodem te zien was, werd die in een ander kleedje gestoken. En die werd ook gedoopt: Elaine. Een gewone voornaam. Daar zit een redenering achter. Het hart van Elaine is immers een PIA, een personal intelligent assistant. Die zorgt ervoor dat alles loopt zoals jij dat wil, zonder dat je aan knoppen moet zitten prutsen. Door ertegen te praten bijvoorbeeld. Maar de machine zal ook je gewoonten analyseren. Zaken als waar je doorgaans naartoe rijdt op een bepaald ogenblik, welke muziek je mooi vindt en waar je graag parkeert. Zo ontdek je in de toekomst gegarandeerd niets meer.

Bijgeleerd

Elaine kan nu autonoom rijden volgen niveau 4. Dat wil zeggen dat die ook van rijstrook kan veranderen en dat ze grotere afstanden op snelwegen en zo zou moeten kunnen afleggen. Net als de Skoda Vision E en de Volkswagen I.D. Crozz II bedraagt de autonomie 500km. Maar met drie elektromotoren heeft Elaine wat meer achter de hand. Net geen 500pk. Voldoende voor een sprinttijd van 4,5 seconden. Maar al die cijfertjes gaven we al toen Elaine nog gewoon de Audi E-Tron Sportback was.