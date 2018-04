BMW iVision Dynamics Concept wordt derde i

Door: BV

BMW z’n gamma onder het i-label blijft momenteel beperkt tot de i3 en de i8. Natuurlijk is er nog meer op komst. Dat was al van het begin zo gepland. Op het Salon van Frankfurt toont BMW welke richting het derde i-model uitgaat. Dat wordt een vierdeurs crossover coupé. Want mengvormen doen het goed tegenwoordig. Hij komt uiteindelijk in het gamma tussen beide eerder gelanceerde modellen. Maar eerst moet hij nog z’n scherpe concept-car-kantjes verliezen.

De prestaties

Omdat het nog even duurt eer de productie wordt opgestart, is BMW nog niet al te loslippig over de aandrijflijn. Het houdt het erop dat deze i Vision Dynamics gedoopte concept in staat moet zijn om in ‘minder dan 4 seconden’ naar 100 te accelereren, harder te lopen dan 200km/u en zo’n 600 km ver moet geraken.

De vormgeving

Een vijfdeurs. Dat is duidelijk. Met een coupé-achtige daklijn, al kan je je de vraag stellen wat daar tegenwoordig nog van overblijft. Z’n dynamische silhouet is in grote mate afkomstig van de vormgeving van de zijruiten. Ook de BMW i3 kwam op dat vlak al origineel voor de dag. De achterzijde is met z’n slanke lichtunits eerder sober. Aan de voorkant kan je zo’n statement echter niet maken. Daar wordt gesuggereerd naar de vorm van de grille (want die heeft deze EV natuurlijk niet nodig) door twee flink opgeblazen nieren. Ze lopen nu in elkaar over en om het allemaal nog meer te laten opvallen, zijn ze blauw verlicht. Het doet (niet toevallig) denken aan de BMW X7 iPerformance Concept en de keuze maakt op z’n minst de tongen los.