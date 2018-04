Chris Bangle geeft moderne autodesigners veeg uit de pan

Door: BV

Chris Bangle, de ontwerper die van 1992 tot 2009 de scepter zwaaide bij de designafdeling van BMW, kreeg tijdens z’n carrière heel wat kritiek te verduren. Na de pen vast te houden bij Opel en Fiat, zorgde hij onder meer voor de lijnen van de BMW 7-Serie E65. Die waren controversieel, hoewel ze het succes van de door hem getekende modellen niet in de weg bleken te staan.

Designers kennen geen geschiedenis meer

Bangle laat zich tijdens actuele autosalons graag opmerken en maakt er geen punt van om in het bijzijn van het verzamelde journaille de nieuwe lading producten op designvlak te fileren. Daarbij is kritiek niet zelden uit de lucht. De nu zestigjare Amerikaan kwam op het Autosalon van Frankfurt erg hard voor de dag. “Ik zie geen enkel fris idee”. En verder “deze gigantische bedrijven zijn hyperconservatief, bang en kijken naar winstcijfers die aan een zijden draadje hangen”. Maar het is niet alleen het management dat een veeg uit de pan krijgt. Bangle voegde er op het Autosalon van Frankfurt nog aan toe dat “jonge designers niet eens de eigen merkgeschiedenis kennen”.

De hele industrie is ziek

Specifieke merken wou de almaar meer geapprecieerde designgoeroe niet aan z’n opmerkingen vastknopen, maar het was duidelijk dat het om premium-merken ging. “Maar de hele industrie is in hetzelfde bedje ziek”, sloot hij af.