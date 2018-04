Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo is fier op z'n vleugels

Door: BV

Dit is Lamborghini’s nieuwe racebeest. Nu ja, nieuw. Er was al een Huracan Super Trofeo - voor Lamborghini’s eigen raceserie. Dit is een doorontwikkeling daarvan. Vandaar dat er Evo achter werd gekleefd. Aan het koetswerk werden vooral meer vleugels gehangen. Door die verbeterde aerodynamica zou de racer zo maar eventjes 1,5 tellen minder nodig hebben om het circuit van Monza te ronden. Flinke tijdswinst. En dat terwijl het vermogen (620pk, uit een atmosferische V10) gewoon ongewijzigd bleef.

Met dank aan Dallara

De verbeteringen waren voor rekening van Dallara Engineering. In de racerij zeker geen groentje. Zij herzagen de koets in koolstofvezel en bekeken de mogelijkheden voor verbetering. Uiteinlijk zijn alleen de voorsplitter, de diffuser en voorpaneel behouden.

Lucht happen

De voorbumper aggressiever gemaakt voor een betere luchtgeleiding en krijgt de Evo een verticale 'vin' mee. Deze moet voor meer stabiliteit op hoge snelheid zorgen. Ook nieuw is de snorkel bovenop het dak. Die stuurt meer lucht naar de achterin gelegen, 620 pk sterke V10, terwijl de enorme achtervleugel is geoptimaliseerd voor een maximale neerwaartse druk op de achterwielen. Vooral handig en veiliger is een noodluik in het dak, mocht de bestuurder een snelle uitgang zoeken en de portieren niet meer geopend kunnen worden. Dat schijnt te gebeuren.

Klantenteams

De Huracan Super Trofeo Evo is te bestellen door Europese klantenteams tegen een prijs van 235.000 euro, waarna men kan rekenen op steun van Lamborghini voor een optimale preparatie voor race-events in Europa, Azië en Noord-Amerika.