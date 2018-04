Mysterieus 'police package' voor BMW 5

Door: BV

De BMW 5-Serie is, als we de relevante berichtgeving mogen geloven, één van de lievelingen van politiediensten. In Australië is men er alvast wild van. Daar bestelde de arm der wet zopas 80 stuks van de BMW 530d. Ze zullen gebruikt worden als snelle patrouillewagen. Maar er zijn één of twee verschillen met de gebruikelijke huis-tuin-en-keuken Fünfer die een sterveling kan kopen.

Police Package

De Police van deelstaat Victoria zegt er immers meteen bij dat ze opteerden voor het ‘police package’. Dat elimineerde een hoop ‘nutteloze’ uitrusting. Comfortsnufjes, zeg maar. Wat het dan wel heeft, daar is de Victoria Police een pak minder babbelziek over. En het merk zelf, wil niet eens het bestaan van een politiepakket erkennen. Het omvat betekenisvolle uitrusting die de auto’s meer geschikt maar voor politiegebruik. Het gaat onder meer om een geïntegreerde basis voor communicatie-apparatuur. En wellicht gaat levert de drieliter zescilinder diesel ook net iets meer dan de standaard 265pk en 620Nm. Voorts heet het dat de auto aanpassingen onderging voor ‘intensieve toepassingen’. Neen, geen details daarover…