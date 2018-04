Nieuwe Lamborghini-dealer verkoopt geen auto’s

Door: BV

Tenminste, geen auto’s op ware grootte. Voor schaalmodellen allerhande kan je er wel terecht. Net zoals je er aan kan gaan kloppen voor de kleding- en accessoirelijn van het merk. Vooral fans worden in het vizier genomen. Wie een Lamborghini heeft, hoeft immers niet met petjes, t-shirts of truitjes rond te lopen waarop het logo staat.

Lamborghini volgt rivalen Ferrari en Porsche (en zelfs Bugatti), die al geruime tijd allerlei producten verkopen in eigen winkels. Ferrari heeft er meer dan 40 wereldwijd. Porsche idem. Lamborghini’s nieuwste gaat op in Ginza, de meest exclusieve winkelstraat van Tokio. Het bedrijf heeft er al één bij z’n hoofdkwartier in Sant’Agata Bolognese, in Taipei, Dubai en een aantal Lamborghini ‘corners’ in grotere winkels. Die zijn bijna uitsluitend in Azië.