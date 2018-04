Bugatti-winkels in 30 steden

Door: BV

De Bugatti Veyron nadert het einde. Het bedrijf heeft nog slechts 8 exemplaren te verkopen en dan valt het doek voor de supercar. Op een opvolger, die wellicht naar de naam Chiron luistert, wordt het dan vermoedelijk minstens een jaar wachten. Tijd die Bugatti wil investeren in meer rendabiliteit. En die zal niet van voertuigen komen, maar wel van de kracht van z’n merk en imago.

Meer merchandise

Bugatti heeft al een hoop merchandise. Zaken als een exclusieve broeksriem, jassen en bagage bijvoorbeeld. En daar wil het meer munt uit slaan. Bugatti-baas Wolfgang Dürheimer zegt dat hun auto’s voor de ‘happy few’ blijven, maar dat heel wat meer mensen met andere Bugatti-merkproducten een stukje van hun droom zullen kunnen kopen.

Eerst in Londen

Om de verkoop van Bugatti-merchandise een stevige duw in de rug te geven, wil het bedrijf investeren in speciale winkels. Wereldwijd moeten er minstens 30 komen. De eerste opent in Londen en dat is geen toeval. De Britse hoofdstad telt 55 Veyron-eigenaars. Dat is meer dan eender welke andere metropool.