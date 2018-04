Porsche 911 GT2 RS verpulvert Nürburgringrecord

Door: BV

De Porsche 918 Spyder is z’n ronderecord op de Nürburgring kwijt. Maar Porschisten hoeven niet meteen te wanhopen. De kroon gaat immers over op een nieuwe telg uit Stuttgart: de 911 GT2 RS.

6:47.03

Zes minuten, zevenenveertig seconden en drie tienden. En de 20,6 kilometer lange omloop was verteerd. Dat is zo maar eventjes tien tellen sneller dan de tijd van de 918 Spyder vier jaar geleden. De prestatie stelt ook een einde aan de vragen over de rondetijd van de Lamborghini Huracan Performante. Die zou afgeklokt zijn op 6:52 (sneller dan de 918 Spyder), maar er wordt getwijfeld aan de authenticiteit van die claim. Relevant is dat nu echter niet meer.

Minder vermogen

De 911 GT2 RS haalt z’n record binnen met minder vermogen van de 918 Spyder. Niet dat hij met 700pk ondergemotoriseerd is, natuurlijk. Maar de Spyder heeft 887pk. En hij moet ook een hybride layout ontberen. De conventionele verbrandingsmotor - in casu een 3,8l zescilinder boxer die ongunstig over de achterwielen hangt - is nog niet dood.

Geen toevalstreffer

Natuurlijk haalde Porsche er een hoop specialisten bij om uit te vissen wanneer de omstandigheden precies goed waren voor een recordpoging. Dat doet elk ander automerk ook. Maar de Duitse piloot Lars Kern (30) en de Brit Nick Tandy (32) bewezen dat de recordtijd geen abnormale uitschieter was. Ze reden vijf ronden op rij tijden onder de 6:50.

Straatauto

De regels voor het record, die overigens nogal vaag zijn, stipuleren dat het om een straatauto zonder aanpassingen moet gaan. Je kan je het recordmonster dus gewoon aanschaffen, als je voldoende centen hebt. Ook met een lager budget kan je de Nürburgring op (tarieven hier), maar hou er rekening mee dat de kater groot kan zijn wanneer het misloopt.