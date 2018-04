Audi RS4, RS5 als Carbon Edition met meer... Carbon

Door: BV

De Audi RS4 en Audi RS5 zijn nog maar net uit de verpakking. Ze ruiken zelfs nog nieuw. En toch komt het bedrijf in Ingolstadt nu al op de proppen met een speciale uitvoering. Die heet Carbon Edition en je hoeft niet over speciale gaven te beschikken om te raden dat koolstofvezel er een speciale rol in speelt.

Jagen op gewicht

Het kostbare materiaal wordt rijkelijk aangewend. Onder meer de bumpersplitter, de spiegelhuizen, het dak en de motorkap zijn eruit vervaardigd. Voor de goede orde krijg je ook nog specifieke 20-duimers, Matrix LED-koplampen, RS-sportzetels in nappaleder en rood contraststiksel.

Aan de 450pk sterke 2,9l biturbo zescilinder wijzigt niets. Maar de weegschaal toont wel een ander cijfer aan. Bij de RS4 Avant gaat er 60kg af. De RS5 Coupé gaat 80kg in de min. Je kan ervan uitgaan dat de prestaties daar wat scherper van worden, maar dat zegt Audi er gek genoeg niet bij.