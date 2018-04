Brussels Gewest wordt Lage Emissie Zone

Door: BV

Na Antwerpen wordt ook het Brusselse Gewest een Lage Emissiezone. Met andere normen dan en regeltjes dan die in Antwerpen, uiteraard.

De lage emissiezone viseert in eerste instantie oude en volgens de overheid extra vervuilende dieselvoertuigen. Vanaf 2018 zullen dieselwagens zonder Euronorm, met euronorm 0 of euronorm 1, niet meer toegelaten worden. Een jaar later gelden diezelfde grenzen ook voor de benzinevoertuigen. De normen zullen vervolgens jaar na jaar verder aangescherpt worden. Een euro 4-diesel mag er niet meer in vanaf 2022. En een Euro 6 diesel wordt de norm vanaf 2025.

Benzinewagens met Euronormen 4, 5 en 6 mogen tenminste tot 2025 nog Brussel binnen.

Veel uitzonderingen

Je bent overigens niet helemaal verbannen met een auto die niet aan de norm voldoet. Daarvoor zal een dagpas gekocht kunnen worden, voor maximaal 8 dagen per jaar. De tarieven voor die dagtoelating zijn nog niet bekend. Wel weet de overheid nu al dat het de registratieprocedure niet rond krijgt voor de zomer van 2018. Minstens 6 maanden na de invoering ervan. Dat suggereert dat er de eerste maanden sprake zal zijn van een gedoogbeleid, maar dat kon deze redactie niet bevestigen.

Voertuigen voor dringende hulpverlening, auto’s voor mindervaliden (inschreven voor 1 januari 2018), militaire voertuigen, marktwagens, onderhoudsvoertuigen… blijven allen toegelaten.

Oldtimers zijn ook nog steeds welkom in de hoofdstad, op voorwaarde dat ze zijn ingeschreven op de fameuze O-plaat en minstens 30 jaar oud zijn (binnenkort toch de regel). En dat terwijl Antwerpen 40 jaar als oldtimernorm hanteert. Een oldtimer op een normale nummerplaat (met jaarlijkse keuring), mag Brussel dan weer niet binnen.